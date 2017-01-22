Мартен Фуркад покинул заседание IBU в знак протеста против решения комиссии

Мартен Фуркад остался недоволен решением IBU закрыть дело в отношении 22 из 29 российских биатлонистов. Во время оглашения итогов француз не выдержал и покинул зал вместе с Михалом Шлезигером и Лоуэллом Бэйли. Позднее Мартен прокомментировал произошедшее. «Я очень зол», – заявил спортсмен tv2.no.

«Мартен оправданно вышел из зала. Присутствовать там во время подведения итогов было потерей времени. IBU продолжает говорить ни о чем, а Фуркад просто выразил то, о чем думают другие», – заявил главный тренер сборной Чехии Ондржей Рыбар.

В середине декабря глава IBU Андерс Бессеберг сообщил о получении списка ВАДА из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Позднее IBU начал расследования в отношении СБР и 29 российских спортсменов.

Экстренное заседание исполкома IBU по результатам расследования комиссии прошло 21 января в итальянской Антерсельве.

Из-за скандала СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского чемпионата мира в Острове.

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