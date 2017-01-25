Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы

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Логинов в среду преодолел дистанцию за 49 минут 54,3 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. Вторым стал болгарин Красимир Анев (0 промахов; +11,4 секунды). Замкнул тройку еще один россиянин Алексей Слепов (0; +53,6).

Юрий Шопин (1; +1 минута 2,3 секунды) стал четвертым, Алексей Волков (1 промах; +1.35,6) – пятый, Дмитрий Малышко (1; +1.48,5) – шестой, Петр Пащенко (2; +4.25,5) – 31-й.

25 ноября 2016 года Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию, наложенную на него за употребление допинга.

Чемпионат Европы проходит в польском городе Душники-Здруй.

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