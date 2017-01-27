AFP

Александр Логинов выиграл серебро в спринте на чемпионате Европы, уступив болгарину Владимиру Илиеву

Логинов выиграл серебро в спринте на чемпионате Европы
Eurosport

33 мин. назад

Бронза у Красимира Анева.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Логинов прошел всю дистанцию спринта без промахов, но уступил болгарскому сопернику 4,9 секунды. Владимир Илиев проехал один штрафной круг, а бронзовый призер Красимир Анев обошелся без штрафа (+16,7 секунды).

В пятерку попал Алексей Волков, финишировавший без дополнительных кругов (+28,1 секунды).

Евгений Гараничев (2 промаха; +56,1 секунды) стал 17-м, Дмитрий Малышко (1 промах; +56,7) – 18-м, Петр Пащенко (0 промахов; +1.09,9 секунды) – 23-м, Алексей Слепов (3 промаха; +1.37,3) – 38-м, а Юрий Шопин (3 промаха; +1.37,6) – 39-м.

  • Чемпионат Европы проходит в Польше, женский спринт стартует 27 января в 15:30.
  • Александр Логинов уже побеждал на ЧЕ-2017, выиграв золото индивидуальной гонки.

Смотрите трансляции биатлонных гонок на Eurosport Player

Все главные тексты у вас в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Василевский тащил, Кучеров забивал, но победу вырвали «пантеры»

02:03
Популярные видео
Панарин начал отдыхать еще до Матча звезд, проиграв «Виннипегу»
 48 просмотров3 ч
Димитров божественно выскочил к сетке и укротил мяч вместе с Надалем
1 742 просмотров1 ч
А еще вам может понравиться
1
Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы
2
Мартен Фуркад покинул заседание IBU в знак протеста против решения комиссии
3
Пять из пяти. Золотая Антерсельва Шипулина
4
Александр Логинов выиграл серебро в спринте на чемпионате Европы, уступив болгарину Владимиру Илиеву
5
Полка для цветков. Идеальный состав сборной России
6
IBU закрыл дела в отношении 22 из 29 биатлонистов РФ из-за отсутствия доказательств
7
Мартен Фуркад: «Хочу лично присутствовать на заседании IBU по докладу Макларена»
8
Глава Союза биатлонистов Чехии: «В России не хотят видеть правду»
29 мин. назад
Александр Логинов выиграл серебро в спринте на чемпионате Европы, уступив болгарину Владимиру Илиеву
Вчера в 16:08
Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы
22/01/2017 в 21:13
Пять из пяти. Золотая Антерсельва Шипулина
22/01/2017 в 20:26
Видеопересказ очередного триумфа женской немецкой сборной
22/01/2017 в 17:58
Германия выиграла женскую эстафету, Россия – пятая
22/01/2017 в 15:09
Финишный спринт, куда не пригласили Мартена Фуркада и Антона Шипулина
22/01/2017 в 13:41
Антон Шипулин взял бронзу, Йоханнес Бё выиграл гонку
22/01/2017 в 10:51
Мартен Фуркад покинул заседание IBU в знак протеста против решения комиссии