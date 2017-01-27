AFP
Александр Логинов выиграл серебро в спринте на чемпионате Европы, уступив болгарину Владимиру Илиеву
Бронза у Красимира Анева.
Логинов прошел всю дистанцию спринта без промахов, но уступил болгарскому сопернику 4,9 секунды. Владимир Илиев проехал один штрафной круг, а бронзовый призер Красимир Анев обошелся без штрафа (+16,7 секунды).
В пятерку попал Алексей Волков, финишировавший без дополнительных кругов (+28,1 секунды).
Евгений Гараничев (2 промаха; +56,1 секунды) стал 17-м, Дмитрий Малышко (1 промах; +56,7) – 18-м, Петр Пащенко (0 промахов; +1.09,9 секунды) – 23-м, Алексей Слепов (3 промаха; +1.37,3) – 38-м, а Юрий Шопин (3 промаха; +1.37,6) – 39-м.
- Чемпионат Европы проходит в Польше, женский спринт стартует 27 января в 15:30.
- Александр Логинов уже побеждал на ЧЕ-2017, выиграв золото индивидуальной гонки.
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