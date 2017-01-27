Светлана Слепцова завоевала серебро в спринте ЧЕ, Ирина Старых – третья

На чемпионате Европы в польском Душники-Здруй состоялся женский спринт. Золотую медаль завоевала Юлия Джима, которая преодолела дистанцию за 21 минуту 2,3 секунды и не допустила ни одного промаха.

Светлана Слепцова показал второй результат (+27 секунд; 0 промахов), Ирина Старых взяла бронзу (+37,8 секунд; 1 промах).

Дарья Виролайнен заняла восьмое место (+57,8 секунды; 2 промаха), Анна Никулина – девятое (+1.04,4; 0), Светлана Миронова – 13-е (+1.09,3; 2), Ольга Якушова – 32-е (+2.12,7; 2).

Ранее Александр Логинов стал вторым в мужском спринте.

Мужской и женский пасьюты состоятся 28 января.

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