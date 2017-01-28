AFP
Александр Логинов выиграл гонку преследования на ЧЕ
Гараничев – второй.
Александр улучшил результат спринта, где он стал вторым. Евгений Гараничев, который поднялся с 17-го места, отстал на 27,8 секунд. Алексей Волков приехал четвертым.
Полные результаты:
1. Александр Логинов (Россия) — 31.46,2 (1).
2. Евгений Гараничев (Россия) — +27,8 (1).
3. Андрей Расторгуев (Латвия) — +59,5 (4).
4. Алексей Волков (Россия) — +1.01,6 (1)…
16. Дмитрий Малышко (Россия) — +2.12,9 (4)…
20. Пётр Пащенко (Россия) — +2.33,9 (3)…
22. Юрий Шопин (Россия) — +2.42,9 (4)…
35. Алексей Слепов (Россия) — +3.27,5 (6).
- Ранее Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке.
- Двухлетняя дисквалификация спортсмена за употребление эритропоэтина истекла 26 ноября 2016 года.
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