AFP

Александр Логинов выиграл гонку преследования на ЧЕ

Логинов выиграл гонку преследования на ЧЕ
Eurosport

45 мин. назад

Гараничев – второй.

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Александр улучшил результат спринта, где он стал вторым. Евгений Гараничев, который поднялся с 17-го места, отстал на 27,8 секунд. Алексей Волков приехал четвертым.

Полные результаты:

1. Александр Логинов (Россия) — 31.46,2 (1).

2. Евгений Гараничев (Россия) — +27,8 (1).

3. Андрей Расторгуев (Латвия) — +59,5 (4).

4. Алексей Волков (Россия) — +1.01,6 (1)…

16. Дмитрий Малышко (Россия) — +2.12,9 (4)…

20. Пётр Пащенко (Россия) — +2.33,9 (3)…

22. Юрий Шопин (Россия) — +2.42,9 (4)…

35. Алексей Слепов (Россия) — +3.27,5 (6).

  • Ранее Логинов выиграл золото в индивидуальной гонке.
  • Двухлетняя дисквалификация спортсмена за употребление эритропоэтина истекла 26 ноября 2016 года.

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