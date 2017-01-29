Eurosport
Сборная России победила в миксте на чемпионате Европы по биатлону
Евгений Гараничев и Дарья Виролайнен сделали это.
29 января россияне финишировали со временем 37 минут 10,2 секунды. Вторыми стали норвежцы (+6,3 секунды), третьими - поляки (+13,9). Эта золотая медаль стала для сборной России четвертой на ЧЕ.
Ранее победы одержали Александр Логинов (индивидуальная гонка и пасьют) и Ирина Старых (гонка преследования).
- Также на счету Логинова серебро в спринте.
- Светлана Слепцова стала второй в женском спринте.
- Чемпионат Европы проходит в польском Душники-Здруе и завершится в воскресенье смешанной эстафетой.
РИА «Новости»
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