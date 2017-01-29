Eurosport

Сборная России победила в миксте на чемпионате Европы по биатлону

Сборная России победила в миксте на чемпионате Европы
Р-Спорт

1 час назад

Евгений Гараничев и Дарья Виролайнен сделали это.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

29 января россияне финишировали со временем 37 минут 10,2 секунды. Вторыми стали норвежцы (+6,3 секунды), третьими - поляки (+13,9). Эта золотая медаль стала для сборной России четвертой на ЧЕ.

Ранее победы одержали Александр Логинов (индивидуальная гонка и пасьют) и Ирина Старых (гонка преследования).

  • Также на счету Логинова серебро в спринте.
  • Светлана Слепцова стала второй в женском спринте.
  • Чемпионат Европы проходит в польском Душники-Здруе и завершится в воскресенье смешанной эстафетой.

РИА «Новости»

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ох-какой-удар Федерера, сразивший Дмитриеву и Метревели

00:48
Популярные видео
Точнейший Кросби, Смит, поражающий щели с 60 метров, и другие прелести конкурсов звездного уикенда
3 082 просмотров3 ч
То или это. Патрик Кюнг выбирает между Джоковичем и Марреем
 498 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться
1
Александр Логинов одержал победу в гонке преследования на ЧЕ
2
Ирина Старых выиграла гонку преследования на ЧЕ
3
Сборная России победила в миксте на чемпионате Европы по биатлону
4
Светлана Слепцова завоевала серебро в спринте ЧЕ, Ирина Старых – третья
5
Александр Логинов выиграл серебро в спринте на чемпионате Европы, уступив болгарину Владимиру Илиеву
6
Мартен Фуркад покинул заседание IBU в знак протеста против решения комиссии
7
Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы
8
Пять из пяти. Золотая Антерсельва Шипулина
1 час назад
Сборная России победила в миксте на чемпионате Европы по биатлону
22 ч. назад
Ирина Старых выиграла гонку преследования на ЧЕ
22 ч. назад
Александр Логинов одержал победу в гонке преследования на ЧЕ
Вчера в 17:23
Светлана Слепцова завоевала серебро в спринте ЧЕ, Ирина Старых – третья
Вчера в 14:42
Александр Логинов выиграл серебро в спринте на чемпионате Европы, уступив болгарину Владимиру Илиеву
25/01/2017 в 16:08
Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы
22/01/2017 в 21:13
Пять из пяти. Золотая Антерсельва Шипулина
22/01/2017 в 20:26
Видеопересказ очередного триумфа женской немецкой сборной