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Сборная России выиграла смешанную эстафету и медальный зачет чемпионата Европы
6 из 8 гонок остались за русскими.
В воскресенье Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Александр Логинов допустили 6 промахов на 8 огневых рубежах и показали результат 1 час 12 минут 26,01 секунды.
Серебро досталось норвежцам (9 промахов; +36,4 секунды). Бронза у украинцев (1 штрафной круг + 6 промахов; +37,1).
Соревновательная программа ЧЕ завершилась. В сумме биатлонисты сборной России завоевали 13 медалей, из которых 6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых. Второе место в медальном зачете заняла сборная Украины (1 – 1 – 2). Тройку лучших замкнула команда Болгарии (1 – 1 – 1).
- Чемпионат мира-2017 пройдет в Хохфильцене 9-19 февраля.
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