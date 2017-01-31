«Его лучший трофей – дисквалификация за допинг». Фуркад прокомментировал поздравление Логинова

Лучший биатлонист мира Мартен Фуркад не оставляет в покое спортсменов из России: француз неоднократно выступал с призывом дисквалифицировать российских биатлонистов. СБР в инстаграме поздравил с 25-летием Александра Логинова, перечислив его награды. Одним из комментариев к посту оказалась запись Фуркада, который отметил: «А еще он был дисквалифицирован на два года за употребление ЭПО. Не забывайте об еще одном его лучшем трофее».

Логинов отбыл 2-летнюю дисквалификацию за допинг и вернулся на трассу в конце сезона-2016.

Фуркад с 824 очками лидирует в Кубке мира.

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