AFP
«Его лучший трофей – дисквалификация за допинг». Фуркад прокомментировал поздравление Логинова
Француз поздравил российского биатлониста с 25-летием.
Лучший биатлонист мира Мартен Фуркад не оставляет в покое спортсменов из России: француз неоднократно выступал с призывом дисквалифицировать российских биатлонистов. СБР в инстаграме поздравил с 25-летием Александра Логинова, перечислив его награды. Одним из комментариев к посту оказалась запись Фуркада, который отметил: «А еще он был дисквалифицирован на два года за употребление ЭПО. Не забывайте об еще одном его лучшем трофее».
- Логинов отбыл 2-летнюю дисквалификацию за допинг и вернулся на трассу в конце сезона-2016.
- Фуркад с 824 очками лидирует в Кубке мира.
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