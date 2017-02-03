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Алексей Волков выиграл спринт на этапе Кубка IBU, Дмитрий Малышко – третий

Волков выиграл спринт на этапе Кубка IBU, Малышко – третий
Р-Спорт

25 мин. назад

Сборной России комфортно в Словакии.

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Волков стал победителем спринтерской гонки на шестом этапе Кубка IBU в Осрблье. Алексей преодолел 10-километровую дистанцию без ошибок на двух огневых рубежах за 24 минуты 41,8 секунды. Второе место занял норвежец Фредрик Есбакк (+4,6 секунды; без промахов). Тройку призеров замкнул Дмитрий Малышко (+6,2; один промах).

  • Ранее Волков и Малышко вошли в состав сборной России на чемпионат мира в австрийском Хохфильцене, который пройдет с 9 по 19 февраля.
  • Этап Кубка мира в Словакии у мужчин завершится гонкой преследования в субботу.

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