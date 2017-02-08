Пихлер: «Если доклад Макларена – правда, единственный выход – отстранение сборной России на год»

«На Кубке мира мы были близки к тому, чтобы спортсмены организовали бойкот. Давление достаточно высокое для того, чтобы сейчас были предприняты какие-то меры. Думаю, что IBU вынужден действовать.

IBU финансово поддерживает огромное количество стран, поэтому я очень надеюсь, что изменения в правилах будут сделаны в ближайшее время. С подходящими нормами все хорошо задумаются, прежде чем использовать допинг снова.

IBU ничего с этим не делает. Если ты используешь допинг, например, эритропоэтин, то должен быть отстранен пожизненно. Один случай – минус одна квота, два-три случая – годичное отстранение сборной.

Если в докладе Макларена написана правда и Россия манипулировала допинг-тестами в Сочи, то я вижу только одно решение: годичное отстранение сборной России, в том числе на Игры-2018», – сказал Вольфганг Пихлер в интервью Morgensport.

Пихлер согласился возглавить женскую сборную России по биатлону в апреле 2011 года.

В апреле 2013 года Правление СБР сняло Пихлера с должности старшего тренера женской сборной. Оно разделило женскую команду на две группы и назначило Пихлера тренером одной из групп.

Пихлер не явился на тренерский совет СБР по окончании сезона-2013/14, несмотря на действующий контракт, и перестал работать со сборной России.

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