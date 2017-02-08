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Представитель IBU Пер Ланге: «Конгресс еще не обсуждал вопрос о проведении ЧМ-2021 в Тюмени»

Представитель IBU: «Конгресс еще не обсуждал вопрос о проведении ЧМ-2021 в Тюмени»
Р-Спорт

1 час назад

Возможно, турнир все же примет Россия.

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«Заседание началось в 12:00 по местному времени (14:00 мск), на нем обсуждаются разные предложения. Вопрос о чемпионате мира 2021 года в Тюмени еще не поднимался», – приводит слова директора по коммуникациям IBU Пера Ланге «Р-Спорт».

  • Ранее журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен сообщил, что Тюмень не примет турнир.
  • Конгресс IBU выбрал Тюмень местом проведения чемпионата мира-2021 в сентябре 2016 года.
  • После этого Всемирное антидопинговое агентство направило в IBU запрос с требованием разъяснить причины этого решения в свете рекомендации МОК не проводить соревнования в зимних видах спорта на территории России.
  • Причина рекомендации МОК – доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

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