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IBU предложил России добровольно отказаться от ЧМ-2021 в Тюмени
В противном случае, все медали турнира будут аннулированы.
Чемпионат мира-2021 по биатлону в Тюмени не был отменен, но совет IBU предложил ФБР отказаться от его проведения.
«Исполнительный совет взял на себя ответственность предложить ФБР отказаться от проведения чемпионата мира-2021 в Тюмени. Предложение в силе до 24 февраля 2017 года. В противном случае, совет аннулирует награды чемпионата мира-2021 в Тюмени», – говорится в официальном пресс-релизе IBU.
- Ранее председатель IBU утверждал, что Конгресс не обсуждал вопрос о проведении ЧМ-2021.
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