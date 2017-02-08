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IBU предложил России добровольно отказаться от ЧМ-2021 в Тюмени

IBU предложил России добровольно отказаться от ЧМ-2021 в Тюмени
Eurosport

52 мин. назад

В противном случае, все медали турнира будут аннулированы.

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Чемпионат мира-2021 по биатлону в Тюмени не был отменен, но совет IBU предложил ФБР отказаться от его проведения.

«Исполнительный совет взял на себя ответственность предложить ФБР отказаться от проведения чемпионата мира-2021 в Тюмени. Предложение в силе до 24 февраля 2017 года. В противном случае, совет аннулирует награды чемпионата мира-2021 в Тюмени», – говорится в официальном пресс-релизе IBU.

  • Ранее председатель IBU утверждал, что Конгресс не обсуждал вопрос о проведении ЧМ-2021.

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