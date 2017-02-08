Губернатор Тюменской области: «Если лишимся ЧМ, заново выставим кандидатуру на конгрессе 2018 года»

Тюменская область повторно подаст заявку на проведение ЧМ-2021. «Мы считаем подобный исход нелегитимным. Решение о проведении чемпионата мира в Тюмени принимал конгресс, а не исполком, поэтому отменить его может только конгресс.

Если мы сейчас лишимся права проведения чемпионата, то у нас есть все основания выставлять свою кандидатуру на конгрессе 2018 года. Там будут выбираться столицы чемпионатов мира 2021 и 2022 годов.

Мы уже проходили процедуру заявки и знаем, каково это. Не думаю, что у нас могут возникнуть проблемы с тем, чтобы завоевать это право», – сказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев в комментарии ТАСС.

Исполнительный совет IBU предложил ФБР отказаться от проведения ЧМ-2021 в Тюмени.

В противном случае результаты ЧМ будут аннулированы.

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