Допинг-пробы сборной Казахстана по биатлону отрицательны

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«Мы получили предварительное уведомление антидопингового агентства, что наши спортсмены чисты. Сейчас ждем официального подтверждения», – сказал министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.

Он отметил, что претензий к действиям австрийской стороны нет, а для врачей казахстанских спортсменов это будет уроком внимательности.

По данным IBU, в январе 2017 года очевидцы сообщили о том, что на АЗС в Восточном Тироле была выброшена большая картонная коробка, где в больших объемах было обнаружено использованное одноразовое медицинское оборудование, в том числе шприцы и ампулы, а также рукописные заметки, указывающие на применение допинга.

Также в коробке содержались различные аккредитации на мероприятия IBU. Анализ документов показал, что содержимое коробки принадлежало сборной Казахстана.

Австрийская полиция провела обыски в гостинице, где проживает делегация Казахстана. В результате были изъяты неназванные медицинские препараты и оборудование, после чего у представителей сборной Казахстана были взяты анализы мочи и крови.

По словам главы комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Казахстана Ельсияра Канагатова, врач казахстанских спортсменов халатно отнесся к утилизации разрешенных препаратов, что и стало причиной обысков.

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