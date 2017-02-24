Антон Бабиков: «Запасной футболист заработает в 50 раз больше, но он не счастливее меня»

«В таких исследованиях не учтены налоги. СМИ говорят, что в том году Антон Шипулин заработал 120 тысяч евро. На самом деле 80 тысяч евро. Конечно, кто-то скажет, что 80 тысяч евро – это тоже большие деньги, но сколько людей могут сделать работу Шипулина? Я не считаю, что это какие-то нереальные деньги.

Соответственно, из моей суммы, заработанной на ЧМ-2017, тоже надо вычитать налоги. От 5 тысяч евро спортсмену остается 3,3 тысяч евро. Спортсмены также делятся с бригадой сервиса. Это негласное правило.

Вот скажите, Дальмайер или мы с Цветковым – разве не заслужили этих денег? Дальмайер с таким трудом завоевала эти медали на чемпионате мира – с ума сойти. А какой-нибудь футболист в это время сидел на скамейке запасных и заработал в 50 раз больше, чем Дальмайер.

Завидую ли футболистам? Я не рассуждаю, что проделываю больший объем работы, чем футболист. У меня все одноклассники работают либо на заводе, либо в какой-то фирме с утра до ночи, и зарабатывают совершенно смешные деньги. Разве это справедливо?

Если футболист, который сидит на скамейке запасных и зарабатывает в 50 раз больше меня, счастлив, то он – молодец. Но он не счастливее меня», – сказал Бабиков «Советскому спорту».

В понедельник появились данные о призовых сборной России за ЧМ-2017. Больше всех заработал Антон Шипулин (19,75 тысяч евро), Антон Бабиков получил 5 тысяч евро.

Лаура Дальмайер, завоевавшая в Хохфильцене 5 золотых медалей и 1 серебряную, получил 65 тысяч евро.

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