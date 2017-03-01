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Тимофей Лапшин получил право выступать за сборную Южной Кореи

Лапшин получил право выступать за сборную Южной Кореи
Eurosport

1 час назад

Кадры все охотнее выезжают из России.

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В сезоне-2016/17 биатлонист не попадал в состав сборной России, и сможет выступать под флагом Южной Кореи со следующего соревновательного года. 29-летний Лапшин станет четвертым в азиатской команде спортсменом, ранее представлявшим Россию.

За Корею бегают Анна Фролина, Александр Стародубец и Екатерина Аввакумова.

  • На счету Тимофея есть две победы в эстафетных гонках на Кубке мира.
  • Сборная Южной Кореи не входит в топ-22 сборные мирового тура.

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