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Тимофей Лапшин получил право выступать за сборную Южной Кореи
Кадры все охотнее выезжают из России.
В сезоне-2016/17 биатлонист не попадал в состав сборной России, и сможет выступать под флагом Южной Кореи со следующего соревновательного года. 29-летний Лапшин станет четвертым в азиатской команде спортсменом, ранее представлявшим Россию.
За Корею бегают Анна Фролина, Александр Стародубец и Екатерина Аввакумова.
- На счету Тимофея есть две победы в эстафетных гонках на Кубке мира.
- Сборная Южной Кореи не входит в топ-22 сборные мирового тура.
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