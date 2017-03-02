Исполком IBU официально лишил Тюмень ЧМ-2021

На состоявшемся 8 февраля внеочередном конгрессе IBU было озвучено решение исполкома организации предложить СБР добровольно отказаться от проведения чемпионата мира. В противном случае Тюмень 24 февраля лишится этого права автоматически. Российская сторона настаивала на незаконности такого решения, поскольку лишить город права проведения чемпионата мира может только конгресс IBU, а этот вопрос на заседании не рассматривался.

«IBU подтверждает, что СБР не вернул до 24 февраля право на проведение чемпионата мира 2021 года. Последствия такого решения были опубликованы ранее», – отмечается в сообщении IBU.

Основанием для лишения Тюмени чемпионата мира послужила рекомендация МОК не проводить в России крупные старты до окончания расследования причастности властей к якобы существовавшей в стране допинговой системе, которая позволяла российским спортсменам уходить от ответственности за употребление запрещенных препаратов.

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