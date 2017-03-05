AFP

Мужская сборная Россия выиграла малый Хрустальный глобус в зачете эстафет

Мужская сборная Россия выиграла малый Хрустальный глобус в зачете эстафет
Eurosport

15 мин. назад

Молодцы.

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Четвертое место в последней командной гонке сезона не помешало России стать лучшей по итогам сезона. Из пяти гонок сборная России один раз была третьей, дважды второй и победила на чемпионате мира в Хохфильцене.

Россия набрала 259 очков и на 17 баллов опередила команду Франции. Третье место заняла Германия (237).

В составе команды все пять гонок в сезоне пробежал только Антон Бабиков. В эстафеты на разных этапах попадали Антон Шипулин, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Алексей Волков и Матвей Елисеев.

  • В сезоне-2015/16 Россия была второй, проиграв Норвегии.

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