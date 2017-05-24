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Уле-Айнар Бьорндален и Мартен Фуркад планируют совместный сбор для подготовки к олимпийскому сезону

Бьорндален и Фуркад планируют совместный сбор для подготовки к олимпийскому сезону
Eurosport

1 час назад

Две легенды хотят набраться опыта друг у друга.

«Мы ведем с ним диалог об этом, но это должно подходить обоим, неплохо было бы встретиться летом. Сложно договориться по щелчку, но мы стараемся найти решение. Надеюсь, что это произойдет в течение лета.

Фуркад – лучший лыжник в биатлоне. Для меня было бы очень познавательно поработать с ним. Чему он может научиться у меня? Спросите его об этом, но, наверное, есть несколько вещей, которые его интересуют», – цитирует Бьорндалена NRK.

  • В прошедшем сезоне Мартен Фуркад в шестой раз подряд выиграл Кубок мира, одержав 13 побед в одном сезоне.
  • 43-летний Уле-Айнар Бьорндален также шесть раз выигрывал Кубок мира.

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