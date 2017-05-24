Анэ Шевалье попала под машину на велосипеде и сломала ключицу

Биатлонистка сообщила, что во время тренировочного сбора попала на велосипеде под машину. В результате случившегося Анэ получила перелом ключицы и пропустит 3 недели.

«Я очень зла. Водители, мы беззащитны, когда едем на велосипеде. Спасибо, что играете с нашими жизнями.

Мне повезло, что отделалась лишь сломанной ключицей и сильным испугом. Досрочно завершила сбор и некоторое время не смогу двигаться», – написала спортсменка в фейсбуке.

Фейсбук

Шевалье завершила сезон-2016/17 на седьмом месте в общем зачете.

Ранее во время велопрогулки под машину попал чемпион мира по мотогонкам в классе MotoGP Ники Хэйден.

Спустя 5 дней после аварии спортсмен скончался.

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