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Мартен Фуркад при параде получил погоны младшего лейтенанта из рук главного генерала Франции

Мартен Фуркад при параде получил погоны младшего лейтенанта
Eurosport

19 ч. назад

Теперь французский биатлонист – дед.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр лично пришпандорил погоны на плечи двукратного олимпийского чемпиона.

  • Мартен Фуркад поступил на службу в армию Франции в 18 лет.
  • 8 ноября в продажу поступит автобиография спортсмена под названием «Моя мечта о золоте и снеге».

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