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Мартен Фуркад при параде получил погоны младшего лейтенанта из рук главного генерала Франции
Теперь французский биатлонист – дед.
Начальник Генштаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр лично пришпандорил погоны на плечи двукратного олимпийского чемпиона.
- Мартен Фуркад поступил на службу в армию Франции в 18 лет.
- 8 ноября в продажу поступит автобиография спортсмена под названием «Моя мечта о золоте и снеге».
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