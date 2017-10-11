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Мартен Фуркад – Дмитрию Губерниеву: «Устал от ваших ложных обвинений»

Фуркад – Губерниеву: «Устал от ваших ложных обвинений»
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 1 час назад

Сезон-2017/18 может стать еще веселее, чем предыдущий.

За полтора месяца до старта нового биатлонного сезона противостояние двукратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада и журналиста Дмитрия Губерниева получило новое развитие.

9 октября француз в интервью Le Figaro выступил за допуск чистых спортсменов из России к Олимпийским играм, после чего Губерниев в инстаграме с сарказмом прокомментировал слова биатлониста:

«А еще Фуркад не против, чтобы зимой шел снег, осенью – дождь, а весной пели птицы, разумеется, не уличенные в применении запрещенного корма».

Мартен отписался в комментариях и сделал скрин:

«Вам следует должным образом выполнять свою работу и научиться проверять свои источники. Я никогда такого говорил.

Я устал от ваших ложных обвинений, так что прекратите это сейчас же».

  • Фуркад – шестикратный обладатель Кубка мира, 11-кратный чемпион мира. На Олимпиаде-2014 в Сочи Мартен взял два золота (индивидуальная гонка, пасьют) и серебро (масс-старт).
  • Кубок мира-2017/18 стартует 26 ноября.

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