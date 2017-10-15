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Немецкая биатлонистка Мириам Гёсснер родила дочь Матильду

Гёсснер родила дочь Матильду
Eurosport

50 мин. назад

Биатлонный мир ждет большое возвращение в следующем сезоне.

Немецкая биатлонистка Мириам Гёсснер стала матерью. Вчера, 14 октября, она сообщила, что родила дочь.

«Добро пожаловать в мир, малышка Матильда! Мы преисполнены любви», – написала Гёсснер в инстаграме.

О беременности 27-летняя биатлонистка сообщила в апреле. Роды прошли в родном городе Гёсснер Гармиш-Партнекирхене. Отцом ребенка стал немецкий горнолыжник Феликс Нойройтер. Пара встречается с лета 2013 года.

  • Гёсснер закончила прошлый сезон Кубка мира в феврале из-за болезни.
  • Высшим достижением биатлонистки в общем зачете стало девятое место в сезоне-2012/13.

Крутейший спортивный инстаграм

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