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Габриэла Коукалова: «Я пропущу начало сезона. Олимпийские игры тоже под вопросом»

Коукалова: «Я пропущу начало сезона. Олимпийские игры тоже под вопросом»
Eurosport

42 мин. назадИзменено 39 мин. назад

Вице-чемпионку Кубка мира беспокоят боли в икроножных мышцах.

Габриэла Коукалова объявила, что не начнет сезон вовремя из-за проблем со здоровьем.

«Уверена, что пропущу начало сезона. Все мои мысли сейчас связаны с Олимпийскими играми, хотя, буду честна, участие в них тоже под угрозой. На данный момент ничего не ясно, но я верю, что наберу форму», – рассказала Коукалова Tyden.

  • Габриэла Коукалова – вице-чемпионка Кубка мира-2016/17.
  • Биатлонный сезон стартует 26 ноября в Эстерсунде.

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