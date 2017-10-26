Габриэла Коукалова: «Я пропущу начало сезона. Олимпийские игры тоже под вопросом»

Габриэла Коукалова объявила, что не начнет сезон вовремя из-за проблем со здоровьем.

«Уверена, что пропущу начало сезона. Все мои мысли сейчас связаны с Олимпийскими играми, хотя, буду честна, участие в них тоже под угрозой. На данный момент ничего не ясно, но я верю, что наберу форму», – рассказала Коукалова Tyden.

Габриэла Коукалова – вице-чемпионка Кубка мира-2016/17.

Биатлонный сезон стартует 26 ноября в Эстерсунде.

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