Eurosport
Союз биатлонистов Великобритании объявил о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени
Конкуренция серьезно ослабеет.
«В минувшие выходные руководство Союза биатлонистов Великобритании приняло единогласное решение о бойкоте восьмого этапа Кубка мира в Тюмени», – заявил глава Союза биатлонистов Великобритании Марк Гудсон, которого цитирует FasterSkier.
- На этапе Кубка мира в Нове-Место о бойкоте тюменского этапа заявила сборная Чехии.
- Во второй части доклада Ричарда Макларена фигурирует список из 31 российского биатлониста, предположительно использовавшего допинг.
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