Сборные Норвегии и Чехии и также бойкотируют этап Кубка мира в Тюмени

«Норвегия потребовала, чтобы IBU отменил все запланированные мероприятия, пока все процедуры не станут чистыми, и дисквалифицировал всех упомянутых в конфиденциальной части доклада Макларена российских биатлонистов.

Если эти требования не будут выполнены, Норвегия рассмотрит возможность бойкота всех соревнований в России», – говорится в заявлении Союза биатлонистов Великобритании, который ранее заявил о том, что бойкотирует этап.

21 декабря глава Чешского союза биатлонистов Иржи Хамза заявил, что этап в Тюмени пропустят чешские спортсмены и могут не поехать в Тюмень французы.

Вторая часть доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена была опубликована 9 декабря.

В ней, помимо прочего, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах.

Глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что союз получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

Этап в Тюмени пройдет с 9 по 12 марта 2017 года.

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Канал в телеграме, который не бойкотирует никого

РИА «Новости»