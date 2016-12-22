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Сборные Норвегии и Чехии и также бойкотируют этап Кубка мира в Тюмени

Сборные Норвегии и Чехии и также бойкотируют этап в Тюмени
Р-Спорт

12 ч. назад

А на самом деле просто не хотят ехать так далеко.

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«Норвегия потребовала, чтобы IBU отменил все запланированные мероприятия, пока все процедуры не станут чистыми, и дисквалифицировал всех упомянутых в конфиденциальной части доклада Макларена российских биатлонистов.

Если эти требования не будут выполнены, Норвегия рассмотрит возможность бойкота всех соревнований в России», – говорится в заявлении Союза биатлонистов Великобритании, который ранее заявил о том, что бойкотирует этап.

21 декабря глава Чешского союза биатлонистов Иржи Хамза заявил, что этап в Тюмени пропустят чешские спортсмены и могут не поехать в Тюмень французы.

  • Вторая часть доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена была опубликована 9 декабря.
  • В ней, помимо прочего, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах.
  • Глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что союз получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.
  • Этап в Тюмени пройдет с 9 по 12 марта 2017 года.

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Канал в телеграме, который не бойкотирует никого

РИА «Новости»

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