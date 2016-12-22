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СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, 2 атлета временно отстранены

СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, 2 атлета временно отстранены
Eurosport

3 ч. назад

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Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени в 2017 году. Другим решением принятым СБР, стало отстранение двух биатлонистов от всех соревнований.

Решение было принято после того, как IBU выступил с заявлением в связи с докладом Макларена. В докладе российские биатлонисты обвиняются в использовании допинга.

В заявлении IBU говорится об отстранении двух биатлонистов из доклада Макларена. По ним открыто дисциплинарное расследование МОК. Еще 29 биатлонистов продолжат выступление, но IBU будет проводить расследование.

  • Официальное место проведения этапа Кубка мира вместо Тюмени пока не названо.

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