Eurosport
СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, 2 атлета временно отстранены
Не надо ничего бойкотировать. Бойкотировать нечего.
Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени в 2017 году. Другим решением принятым СБР, стало отстранение двух биатлонистов от всех соревнований.
Решение было принято после того, как IBU выступил с заявлением в связи с докладом Макларена. В докладе российские биатлонисты обвиняются в использовании допинга.
В заявлении IBU говорится об отстранении двух биатлонистов из доклада Макларена. По ним открыто дисциплинарное расследование МОК. Еще 29 биатлонистов продолжат выступление, но IBU будет проводить расследование.
- Официальное место проведения этапа Кубка мира вместо Тюмени пока не названо.
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