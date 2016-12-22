СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, 2 атлета временно отстранены

Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени в 2017 году. Другим решением принятым СБР, стало отстранение двух биатлонистов от всех соревнований.

Решение было принято после того, как IBU выступил с заявлением в связи с докладом Макларена. В докладе российские биатлонисты обвиняются в использовании допинга.

В заявлении IBU говорится об отстранении двух биатлонистов из доклада Макларена. По ним открыто дисциплинарное расследование МОК. Еще 29 биатлонистов продолжат выступление, но IBU будет проводить расследование.

Официальное место проведения этапа Кубка мира вместо Тюмени пока не названо.

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