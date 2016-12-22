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Виталий Мутко: «Спортсмены должны наказываться за призывы к бойкоту»

Мутко: «Спортсмены должны наказываться за призывы к бойкоту»
ТАСС

7 ч. назад

Вице-премьер РФ назвал взвешенным решение IBU в отношении России.

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«Принято взвешенное решение, которое позволяет делать выводы спокойно, не на абстрактных заявлениях и выводах одного человека. Я уверен, что наша федерация покажет, что большинство спортсменов уже было наказано, а большинство – невиновно. Не вижу в данном случае проблем.

Самое главное, что наши спортсмены будут продолжать выступать на этапах Кубка мира. У нас молодая команда, обновленная генерация спортсменов. И СБР, и антидопинговые службы проделали колоссальную работу, чтобы российский биатлон был чист и соответствовал международным требованиям, огульные обвинения, коллективная ответственность должны уйти в прошлое.

Я думаю, если так будут поступать все федерации, мы увидим, что первая часть, связанная с тысячными списками, она должна посыпаться.

Что касается бойкота – это давление, абсолютная политика. Это противоречит здравому смыслу, да и хартии МОК. За такие призывы к бойкоту спортсмены должны наказываться», – добавил Мутко.

  • 15 декабря IBU объявил о получении от ВАДА списка с именами 31 российского биатлониста из доклада Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ.
  • В четверг исполком IBU на основе рекомендаций рабочей группы, которая изучала данные расследования независимой комиссией ВАДА допинговых нарушений в российском спорте, открыл дела в отношении СБР и 29 спортсменов.

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