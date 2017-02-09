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Полиция Австрии обыскала на предмет наличия допинга гостиничные номера делегации Казахстана

Полиция Австрии обыскала на предмет наличия допинга гостиничные номера делегации Казахстана
Eurosport

1 минуту назад

Чемпионат мира по биатлону начинается со скандала.

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Обыск прошел в среду вечером в гостинице, расположенной в коммуне Вайдринг. В комнатах были найдены различные медицинские препараты, но расследование еще не завершеной, сообщает «Чемпионат».

Ранее свидетели сообщили, что в Восточном Тироле люди на нескольких микроавтобусах на станции технического обслуживания выбросили большую коробку. Были обнаружены использованные шприцы и ампулы с запрещенными препаратами. Кроме того, там находились аккредитации на мероприятия Международного союза биатлонистов.

Препараты и документы были переданы контрольным органам Национального антидопингового агентства Австрии. На основе анализа документов и рукописных заметок можно предположить, что коробка и ее содержимое принадлежит сборной Казахстана по биатлону.

  • Обыск проводился совместно с НАДА и IBU.
  • Чемпионат мира-2017 пройдет с 9 по 19 февраля в австрийском Хохфильцене.

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