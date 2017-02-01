AFP
Дарья Виролайнен, Ирина Старых и Александр Логинов вошли в состав сборной России на ЧМ
В женскую и мужскую команды заявлено по шесть и семь человек соответственно.
Тренерский штаб сборной России определился с гонщиками на чемпионат мира-2017. На соревнования отправятся 13 спортсменов, среди которых – отбывшие дисквалификации за употребление допинга Александр Логинов и Ирина Старых, сообщает официальный сайт СБР. Полностью заявки выглядят так:
Мужская команда: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко и Максим Цветков.
Женская команда: Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова.
- Чемпионат мира по биатлону пройдет в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 ферваля 2017 года.
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