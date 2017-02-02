Imago
Йоханнес Бё: «Участие Александра Логинова в чемпионате мира – глупость, это нехорошо для спорта»
По мнению норвежца, за употребление допинга нужно отстранять от спорта навсегда.
«Он победил меня в нескольких гонках. Я надеюсь, что мы не увидим его на первых порах, даже если говорят, что он отбыл наказание. Это странно, когда люди, принимавшие допинг, возвращаются и достигают успехов. Это нехорошо для спорта.
Не мне решать, кого включать в команду, но включение Логинова в состав сборной России – глупость. Но пока допинговые правила такие, и он уже отбыл наказание. Мы не можем препятствовать ему, но я был бы рад не видеть его на старте», – сказал Бё.
- В среду Союз биатлонистов России обнародовал состав команды на чемпионат мира, в котором оказался Александр Логинов, отбывший двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.
- На чемпионате Европы, прошедшем на прошлой неделе в Польше, Логинов завоевал три золотых медали и одну серебряную.
Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте