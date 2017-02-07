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Дарья Домрачева не попала в состав Белоруссии на смешанную эстафету
Чемпионка пропускает первую гонку чемпионата мира.
За команду выступят Надежда Скардино, Ирина Кривко, Владимир Чепелин и Сергей Бочарников.
- Смешанная эстафета открывает чемпионат мира в Хохфильцене 9 февраля.
- На ЧМ-2016 смешанную эстафету выиграла сборная Франции, Белоруссия заняла девятое место.
- Дарья Домрачева – двухкратная чемпионка мира.
- Чемпионат мира в Хохфильцене пройдет с 9 по 19 февраля.
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