Особое мнение. Чего ждать от чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене

Сборная России останется без наград

Симон Шемпп

Два сезона подряд немец неизменно приезжает на подиум в Хохфильцене, в 2015-м Симон выиграл австрийский спринт. Горную трассу чемпионата мира биатлонист знает и любит, а подходит к соревнованиям в отличных кондициях. Стабильный Симон в сезоне движется по восходящей: пять гонок подряд он не выпадает из топ-7, и если бы не проблемы со стрельбой, его место – на подиуме. У Шемппа есть эстафетные медали чемпионатов мира и нет личных, Хохфильцен – лучшее место, чтобы открыть счет. Тем более, против стабильности немца есть только одно оружие – крутость Мартена Фуркада. Но француз один, а мест на пьедестале три.

Кайса Макарайнен

Финка подкинула в топку порцию термоядерного топлива и вновь регулярно бросает ведущим соперницам по 30 секунд на лыжне. А в длинных гонках – еще больше. Кайса не повторит ошибок двух провальных чемпионатов мира в 2015-м и 2016-м: финка четко подводит себя к главному событию года. Хорошая новость – повышенная до 87% точность на лежке, где Кайса тормозила чаще всего. А на стойке в сезоне-2016/17 мощно мажет даже Лаура Дальмайер, здесь у Макарайнен паритет с главными соперницами. Финка сделает упор на дубль спринт-пасьют и рванет в масс-старте, поэтому три золота Хохфильцена – вполне реальный итог для ветерана.

Уле-Айнар Бьорндален

Затея с бесконечным норвежцем выглядит данью олдскулу. Но там, где Буффон держится молодцом, Тотти приносит пользу пару раз в году. Так и Уле-Айнар сверкал в отдельных гонках, оставаясь для фанатов Императором биатлона. В сезоне-2016/17 норвежец годится для эстафет, а в личных гонках неизменно находит, кому проиграть. Бьорндален стабилен на лыжне, но в лучшем случае замыкает десятку. А ближе к середине сезона начались проблемы со стрельбой. Да, Антхольц норвежец провел отлично, жаль, снова не хватило эфемерных мгновений до медалей. Не хватит и в Хохфильцене. Бьорндалену уже недостает резкости и хищности, любой топовый биатлонист уничтожит его в битве один на один. Индивидуальная гонка – практически единственный шанс на медаль, хотя желающих прославиться за счет точности стрельбы в пелотоне слишком много – против такой толпы ветеран бессилен.

Габриэла Коукалова

У чешки одна индивидуальная медаль ЧМ – серебро Контиолахти-2015, и золото в Австрии ей не светит. Пик формы Габи пришелся на немецкие этапы, точно как и в прошлом сезоне. Коукаловой повезло взять две победы в Преск-Айле только за счет точности, но с Хохфильценом такое не пройдет. Во-первых, чешка гораздо нестабильнее, чем год назад: она допускает впечатляющие провалы, которыми неизбежно пользуются сильные соперницы. Дальмайер, Макарайнен и особенно Мари Дорен-Абер ждут часа, чтобы оставить Габи без наград. Француженка плохо стартовала, разогналась к Антхольцу, но еще голодна до медалей – она привыкла собираться к ЧМ, как и Дальмайер, поэтому дамы явно не согласятся видеть Коукалову на подиуме.

Медали для прикрытия разрухи команда уже заработала в Эстерсунде, Нове-Место и Антерсельве. Если посмотреть на статистику последних чемпионатов мира, становится невыносимо печально: больше двух медалей сборная выигрывала в 2011 году (3), а одно золото – предел с Пхёнчхана-2009. Россия рискует остаться без подиумов, как и год назад в Холменколлене – виной всему нестабильность. Результаты спортсменов, кроме Шипулина, завязаны на случай: где-то звезды сходятся, и Бабиков с Цветковым делают дубль, а в другом месте Малышко выдает лучший результат в команде, финишируя 11-м.

Да, Шипулин вошел в ритм и после провального постновогоднего отрезка прибавил в Антерсельве. Но на Антона надеялись и год назад – не получилось. Российские тренеры не умеют подводить спортсменов к одному старту, форма лидеров скачет, и если повезет, Шипулин выстрелит. Но гарантий не даст никто. На фоне соперников Антон выглядит лишь одним из, а не главным преследователем Фуркада, как в сезоне-2015/16. Скорость Шипулина снизилась, а паразитный промах никуда не делся. Француз заберет золото, на два оставшихся призовых места слишком много претендентов.

Говорить серьезно о претензиях женской сборной опасно. С ходом по лыжне из второго десятка только стрелковые катастрофы лидеров откроют дорогу на медаль, в эстафете все еще страшнее: даже без индивидуальных провалов (внезапных кругов Слепцовой, например) уровня подготовки хватит на пятое-восьмое место. Дело могла бы спасти мужская четверка, где претендентов на основу вдвое больше, чем мест, но у парней нет скатанности. Какой состав ни поставят тренеры, всегда найдется место гремучему антиподвигу. А Шипулин уже не тот, чтобы тащить минуту относительно соперников – секунд 10-30 еще может, но не больше. Из конкурентов русских только немцы выглядят цельно, поэтому мужская эстафета – единственная реальная надежда на медаль, но вряд ли на золото.

Медали у России будут

Эмиль Хегле Свендсен

На прошлогоднем чемпионате мира двое мужчин выиграли по две награды: австриец Юлиан Эберхард взял золото и бронзу в личках, а Свендсен – в пасьюте и эстафете. В Хохфильцене шанс не просто повторить успех, но и улучшить его, есть только у одного из спортсменов. На последних перед чемпионатом этапах норвежец выглядел феноменально: дважды принес команде золото в эстафетах, взял серебро и бронзу в личных гонках и один раз был четвертым.

Эмиль подходит к соревнованиям на пике и избежит прошлогоднего кошмара: в трех гонках из четырех норвежец не заехал в десятку.

Лаура Дальмайер

Немка вышла на финишную прямую Кубка мира лидером, но ее отрыв от преследовательниц минимален. Это совсем не значит, что ближайшие соперницы немки за «БХГ» – Коукалова, Макарайнен и Дорен-Абер – помешают ей собрать максимальное количество колье из медалей. Дальмайер производит наиболее целостное впечатление: по ходу сезона Лаура лучше остальных сочетает стрельбу и ход, поэтому на чемпионате мира у нее будет одна соперница – она сама.

В том, что немка станет королевой Хохфильцена, нет никаких сомнений. 23 года – самое время, когда нужно набивать карманы наградами про запас.

Йоханнес Бё

Перед началом сезона-2016/17 норвежский малыш считался главным соперником Фуркада, но прошло шесть этапов, а рыжий не входит даже в топ-5. В течение соревновательного полугодия Бё-младшего терзали болезни, которые не позволяли ему набрать максимальные обороты. Сейчас результаты Йоханнеса – американские горки с самыми невероятными поворотами. Начало сезона принесло норвежцу золото и серебро, после чего последовало крутое падение.

Последняя перед чемпионатом мира гонка осталась за Бё, но только потому, что главные соперники дали слабину, прокатившись вразвалочку. В Хохфильцене они себе такого не позволят, поэтому даже личная бронза в одной из гонок станет для Йоханнеса успехом.

Дарья Домрачева

Белорусская ракета не набрала высоту и находится в режиме подготовки к высоким скоростям. Первые этапы после возвращения показали, что Дарья по-прежнему топ-спортсменка, но до главных соперниц не дотягивает. Во-первых, Домрачева сейчас не меткий стрелок. В каждой из гонок белоруска мазала из всех позиций и при любых погодных условиях. Проценты точных выстрелов Дарьи едва переваливают за 75.

По скорости биатлонистка периодически входит в топ-10, но только на стартовых отрезках дистанций. Дальше следует резкий спад: организм чемпионки отвык от нагрузок, а привести его в порядок за две недели после этапа в Антерсельве Дарье вряд ли удастся.

Российская команда подходит к чемпионату мира помятой, но озлобленной. Допинговые байки зарядят спортсменов звериной энергией, которую они непременно выплеснут на трассе.

Неудачи предыдущих лет останутся позади. Если в женской команде надежда только на способную выстрелить в любой гонке Татьяну Акимову и на эстафету, последняя из которых дала положительный импульс болельщикам (после 13-го места в Рупольдинге россиянки собрались и стали пятыми в Антерсельве), то у мужчин взойти на подиум способен каждый. Подобная ситуация сложилась в команде парней впервые за последние лет пять: если не зажжет Шипулин, то подхватит Бабиков, где не получится у него, взорвется Цветков. Есть еще и химическое оружие – Логинов.

Медали у России будут – факт. Их количество и достоинство определят секунды и метры, но команда возьмет свое, потому что чемпионат мира – лучшее время указать зазнавшимся соперникам их место.

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