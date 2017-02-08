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Эмиль Хегле Свендсен: «Не целовал свою девушку с начала декабря, чтобы не заболеть»

Свендсен: «Не целовал свою девушку с начала декабря, чтобы не заболеть»
Eurosport

6 мин. назад

Суровая норвежская подготовка к чемпионату мира по биатлону.

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«Об этом немного стыдно говорить... Но нет [не целовались], с самого начала декабря. Я сделал все, чтобы не заболеть. Даже дома.

Об этом легко забыть, но это лишь на пару месяцев», – приводит слова Свендсена NRK.

Перед католическим Рождеством биатлонист сделал Саманте Скогранд предложение, на которое она ответила согласием.

«Это я так решила, а не он, бедняга. Я очень редко болею, но свои бактерии в дом приношу. А спортсмены тоже подвержены болезням.

Он несколько раз болел за последние несколько лет, и я более не собираюсь быть тому причиной», – пояснила Скогранд.

  • Чемпионат мира по биатлону-2017 начнется в Хохфильцене 9 февраля смешанной эстафетой.

Канал в телеграме, который не боится целовать классных девушек

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