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Александр Логинов и Татьяна Акимова выступят в миксте на чемпионате мира

Логинов и Акимова выступят в миксте на чемпионате мира
Eurosport

25 мин. назад

Стал известен состав сборной России на первую гонку ЧМ в Хохфильцене.

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Логинов, который вернулся в спорт после дисквалификации за допинг, примет участие в смешанной эстафете.

Вместе с Александром на старт выйдут Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова и Антон Шипулин, сообщает «СЭ».

  • Смешанная эстафета начнется в 16:45 (мск) 9 февраля.
  • Eurosport.ru проведет онлайн-трансляцию гонки.
  • Чемпионат мира пройдет с 8 по 19 февраля.

Канал в телеграме, который тоже выйдет на старт и обо всем расскажет

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