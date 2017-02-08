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Александр Логинов и Татьяна Акимова выступят в миксте на чемпионате мира
Стал известен состав сборной России на первую гонку ЧМ в Хохфильцене.
Логинов, который вернулся в спорт после дисквалификации за допинг, примет участие в смешанной эстафете.
Вместе с Александром на старт выйдут Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова и Антон Шипулин, сообщает «СЭ».
- Смешанная эстафета начнется в 16:45 (мск) 9 февраля.
- Eurosport.ru проведет онлайн-трансляцию гонки.
- Чемпионат мира пройдет с 8 по 19 февраля.
Канал в телеграме, который тоже выйдет на старт и обо всем расскажет
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