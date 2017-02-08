Александр Логинов и Татьяна Акимова выступят в миксте на чемпионате мира

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Логинов, который вернулся в спорт после дисквалификации за допинг, примет участие в смешанной эстафете.

Вместе с Александром на старт выйдут Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова и Антон Шипулин, сообщает «СЭ».

Смешанная эстафета начнется в 16:45 (мск) 9 февраля.

Eurosport.ru проведет онлайн-трансляцию гонки.

Чемпионат мира пройдет с 8 по 19 февраля.

Канал в телеграме, который тоже выйдет на старт и обо всем расскажет