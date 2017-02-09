Одиночество в сети. Почему Мартену Фуркаду не стать Уле-Айнаром Бьорндаленом

Лучший биатлонист планеты в последний месяц вытворяет такие штуки, которые обычно вызывают в России резонанс масштаба национальной истерики. Когда выдергивают фразы из контекста, запускают цитатки на экранах в политических ток-шоу и всем колхозом тщательно свистят и осуждают.

Как ни странно, до сих пор нет ни одного ток-шоу о Фуркаде. Его интервью остались интересны лишь биатлонофилам. Протест Мартена во время оглашения вердикта комиссии по поводу российских биатлонистов, подозреваемых Маклареном в применении допинга, потух в информационном поле по сравнению даже с самим вердиктом. Фуркад долго добивался внимания и заслужил его комментарием в инстаграме. Правда, не совсем понятно, зачем ему это внимание – Мартен и так перманентный чемпион.

Недовольный француз спровоцировал злобные плевки аудитории из России и уничтожил спортивную карьеру в глазах местных болельщиков. Теперь русские фанаты не расскажут детям, что Мартен был великим. Что он был следующим после Бьорндалена (а может, даже лучше), круче других норвежцев и брата Симона, круче очень-очень многих. На крайний случай вспомнят, что Мартен ничего такой бегунок. Но никак не великий. Если говорить о величии французов – это Рафаэль Пуаре.

И, в общем-то, плевать, что Мартен в борьбе с русским допингом мог оказаться прав. Любого честного студента вымораживают те, кто приходят с микронаушником на вступительные. Люди, которые исправно платят налоги, ненавидят тех, кто от них уходит – это норма. Норма для всех, кто привык жить по-другому. Фуркад никогда не попадался на допинге, и по-человечески можно понять его обобщенную неприязнь к тем, кто идет на вершину не совсем законным путем, даже если ничего не доказано.

Фуркад мчится к досрочному выигрышу Кубка мира, лидируя с гигантским отрывом: Антон Шипулин, идущий на втором месте, уступает почти 300 очков. Все эти годы француз рвал ходом и стрельбой, но в этом сезоне каким-то чудом увеличил процент попаданий – и результаты стали еще выше. Двукратный олимпийский чемпион – лучший биатлонист мира последних пяти лет в свои 28. У него было все, чтобы стать великим, но им он уже не станет.

Великими не становятся сами по себе – великими их нарекают люди. Невозможно объяснить, почему одним прощают переходы к злейшим врагам, а другим свистят до конца карьеры. Почему Стивен Джеррард, например, великий, а Месут Озил – нет. Это не статистика и не скиллы, это что-то большее. Публика измеряет величие иначе.

Великий спортсмен вовсе не обязан быть идеальным. Как и никто из людей. Но он обязан быть достойным человеком. Безусловно, не без пороков: великим прощали гламурные автопарки, ролексы со стразами, литры «Дом Периньона», разводы, измены, кокаин. Но великим не прощали малодушия.

«Его главный трофей – дисквалификация за допинг», – гадкие слова не соответствуют статусу великого. Это даже не поговорить по-мужски. Это даже не обратиться в суд за разводом, не подать апелляцию на несправедливое решение. Это припомнить человеку неприятный момент карьеры в комментах инстаграма. Момент, за который виновный уже понес наказание. Фуркад написал мерзость, как закомплексованный восьмиклассник, обиженный на девушку, которая не отвечает взаимностью. Написал в день рождения. Болельщики не прощают таких вещей: это низко. И ладно бы Алексей Логинов был главным соперником француза – нет же, он пробивался в сборную России из подвала чемпионата Европы.

Болельщики чувствуют, что великие – люди другой породы. Люди с недостатками и слабостями, но люди отважные и большие. Фуркад в этом сезоне кроме того, что прибавил в результатах, еще и раскрыл личность маленького человека.

Фанаты ощущают монументальность Уле-Айнара Бьорндалена, потому что он бы так никогда не сделал. Потому что он джентльмен, и, возможно, именно поэтому великий.

Его жена Дарья Домрачева отреагировала как настоящая леди: «Пока никого не поймали, я верю, что все спортсмены, которые сегодня соревнуются, чисты. Для самого спортсмена будет проблемой то, что он будет кого-то подозревать в нечистоте. Главное следить за собой. Если каждый спортсмен будет серьезно относиться к себе, тогда и проблем таких не будет». Возможно, как и мужа, Домрачеву однажды назовут великой. А может и не назовут – но она не отрезала себе путь к этому эпитету. Потому что все великие начинают, в первую очередь, с себя.

Уже после отмены этапа в Тюмени француз призывал бойкотировать регулярные соревнования в знак протеста против 22 закрытых российских дел, но его не поддержали. И одним из главных инициаторов коллективного «нет» Фуркаду как раз и был Бьорндален: «Я не сторонник бойкота. Я, скорее, сторонник того, чтобы проводилась активная работа по выяснению всех фактов и выявлению тех, кто нарушает правила».

У Мартена найдутся поклонники и сторонники его точки зрения, но их будет ничтожно мало. Во время оглашения невиновности российских спортсменов вместе с ним зал покинул Михал Шлезингер и еще один человек. Когда Фуркад призывал бойкотировать этап в Тюмени еще до его отмены, француза поддержали чехи и – кхм – британцы.

Для большой аудитории французский биатлонист обрек себя на вечное одиночество. Ни один Мартен не отзовется в сердцах болельщиков на слово великий. Фуркад запустил бумеранг гадостей. Да, он написал правду, но правда бывает разной по времени, месту, а главное – форме. Ведь величие – это тоже в каком-то смысле форма. Но эту форму, как и любую другую, надо набирать и поддерживать.

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