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Россия выиграла бронзу микста, Германия – золото
Фуркад вытащил Францию на второе место.
Смешанная эстафета на чемпионате мира
Результаты:
1. Германия – 1:09.06,4 (0+7)
2. Франция – +2,2 (1+8)
3. Россия – +3,2 (0+4)
- Сборная Норвегии финишировала 8-й, проиграв 46,2 секунды с двумя штрафными кругами.
- Бронза стала первой медалью в первой же гонке Александра Логинова на этапах Кубка мира после допинговой дисквалификации.
- Женский спринт в Хохфильцене пройдет 10 февраля.
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