Eurosport

Россия выиграла бронзу микста, Германия – золото

Россия выиграла бронзу микста, Германия – золото
Eurosport

1 час назад

Фуркад вытащил Францию на второе место.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Смешанная эстафета на чемпионате мира

Результаты:

1. Германия – 1:09.06,4 (0+7)

2. Франция – +2,2 (1+8)

3. Россия – +3,2 (0+4)

  • Сборная Норвегии финишировала 8-й, проиграв 46,2 секунды с двумя штрафными кругами.
  • Бронза стала первой медалью в первой же гонке Александра Логинова на этапах Кубка мира после допинговой дисквалификации.
  • Женский спринт в Хохфильцене пройдет 10 февраля.

Смотрите трансляцию гонок чемпионата мира на Eurosport Player

Все главные тексты у вас в телеграме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Весь нектар эстафеты, где Акимова была умничкой, а Фуркад и Шипулин грызлись до самого финиша

02:34
Популярные видео
«Против Казахстана шансов не было». Почему шведские хоккеисты не зажгли на Универсиаде-2017
 208 просмотров1 ч
Гол Тэйвза в овертайме вытащил «Чикаго» в диалоге лидеров Западной конференции
 876 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться