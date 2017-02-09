Антон Шипулин: «Я потерял уважение к Мартену Фуркаду»

«После этой гонки я потерял уважение к Фуркаду с человеческой точки зрения. На финише он вел себя некрасиво. Было видно, что он специально закрывал меня в коридоре, не знаю, по-честному ли это. Про ситуацию с Логиновым мне рассказали на финише, но я сам понял ее по тому, как Фуркад вел себя на трассе.

Своей работой в целом, конечно, доволен. Если бы до гонки сказали про бронзовую медаль, был бы очень рад. Но немного обидно – могли взять серебро», – сказал Шипулин «СЭ».

Сборная России стала третьей в миксте ЧМ-2017, проиграв на финише Франции. Золото досталось Германии.

На церемонии награждения Мартен покинул пьедестал, но вернулся по требованию главы IBU Андерс Бессеберг.

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