Eurosport
Контакт Мартена Фуркада и Логинова на передаче эстафеты, от которого Александр взял и упал
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9 февраля микстом стартовал чемпионат мира-2017 в Хохфильцене. Во время последней передачи эстафеты Мартен Фуркад и Александр Логинов задели друг друга, после чего россиянин упал.
- Логинов вернулся в биатлон в ноябре-2016 после двухлетней дисквалификации. На состоявшемся в январе чемпионате Европы Александр завоевал три золотые и одну серебряную медаль.
- 31 января СБР поздравил Логинова с 25-летием в инстаграме. Фуркад оставил под записью комментарий: «Он был дисквалифицирован на два года за ЭПО. Не забывайте о его лучшем трофее».
- В четверг Федерация биатлона Франции принесла извинения СБР и лично Логинову за высказывания Мартена.
- Франция вырвала у России серебро микста после того, как Фуркад на финише закрыл Шипулину коридор.
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