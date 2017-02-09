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Мартен Фуркад ушел с пьедестала во время награждения сборной России

Фуркад ушел с пьедестала во время награждения сборной России
Eurosport

21 мин. назад

Француза вернули, но осадок остался.

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Французский биатлонист демонстративно покинул церемонию награждения после смешанной эстафеты ЧМ-2017.

Спортсмен сделал это после того, как на третью ступень пьедестала поднялась сборная России, в составе которой были Александр Логинов и Антон Шипулин. Проходя мимо российских гонщиков, Мартен произнес слова, смысл которых пока не удалось уточнить. По требованию главы IBU Андреса Бессеберга Фуркад вернулся на мероприятие.

Видео - Фуркад ушел с церемонии награждения микста, когда Логинов поднялся на пьедестал

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  • Сборная России стала третьей в миксте ЧМ-2017, проиграв на финише Франции. Золото досталось Германии.
  • Фуркад неоднократно критиковал Логинова из-за дисквалификации за допинг.
  • На пункте передачи эстафеты между Фуркадом и Логиновым случился контакт, после которого Александр упал.

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