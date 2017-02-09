AFP

Антон Шипулин и Александр Логинов не пожали руку Мартену Фуркаду на награждении

Шипулин и Логинов не пожали руку Фуркаду на награждении
Eurosport

17 мин. назад

Француз снова протестует.

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В четверг сборная России стартовала на чемпионате мира-2017 с бронзы в миксте. На церемонии награждения Антон Шипулин и Александр Логинов пожали руки победителям гонки немцам и трем представителям завоевавшей серебро сборной Франции, но проигнорировали Мартена Фуркада.

После этого Фуркад демонстративно ушел с церемонии награждения России бронзовыми, но вскоре вернулся по требованию главы IBU Андреса Бессеберга.

  • Логинов вернулся в биатлон в ноябре-2016 после двухлетней дисквалификации. На состоявшемся в январе чемпионате Европы Александр завоевал три золотые и одну серебряную медаль.
  • 31 января СБР поздравил Логинова с 25-летием в инстаграме. Фуркад оставил под записью комментарий: «Он был дисквалифицирован на два года за ЭПО. Не забывайте о его лучшем трофее».
  • На пункте передачи эстафеты между Фуркадом и Логиновым случился контакт, после которого Александр упал.

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Видео - Контакт Фуркада и Логинова на передаче эстафеты, от которого Александр взял и упал

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