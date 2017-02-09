Алогичность. Медаль России, истерика Мартена Фуркада и другие дикости микста ЧМ

Медаль на старте впервые за 6 ЧМ

2009-й. Год последней медали сборной России на старте чемпионатов мира. Ольга Зайцева выиграла бронзу спринта, а потом поперли смешанные эстафеты. Одна за другой они открывали биатлонные мундиали, а сборная России бежала и бежала мимо медалей. Что же помогло в Хохфильцене? Точно не провалы соперников, хотя без дичайшей стрельбы норвежцев не обошлось, зато с Италией, Чехией, Украиной и, неожиданно, Швецией пришлось сражаться.

Логинов освежил состав, но не стал героем, Подчуфарова ожидаемо проиграла полминуты, а Шипулин с Акимовой всех догнали. Решающими стали два момента. Александр едва не ушел на штрафной круг после стойки, но закрыл мишень, оставшись в пятерке. А Шипулин в пылу борьбы с Фуркадом забыл про паразитный последний промах и превзошел Виндиша в борьбе за бронзу.

Первичные выводы неутешительны для женской сборной: Подчуфарова вряд ли блеснет в личных гонках из-за слабого хода (19-я из 25, +52 секунды от Лауканен), надежды только на Акимову. Шипулин в форме, но запас сил Фуркада поражает, будь эта гонка последней в Австрии, Мартен догнал бы Шемппа. Логинов силен, хотя стандартные проблемы в стрельбе, как и у всех выдернутых с Кубка IBU гонщиков остались. Александр – один из претендентов на место в эстафетной четверке, главное – не перегореть.

Поведение Фуркада

Мартен сорвался с цепи, как только стартовал ЧМ. За него уже и Федерация биатлонная извинилась, но ему все мало. На передаче эстафеты француз задел Логинова, уже передавшего гонку Шипулину. Падение Александра не влияло на результат, а Мартен рисковал собой и своей винтовкой.

Дальше – больше. Демонстративная диагональ от Фуркада поперек финишного коридора Шипулина едва не привела к еще одному столкновению. Судя по скорости, Мартен и без того брал серебро, но не удержался. И под конец – демонстративная прогулка с подиума на снег и обратно. Что происходит, Мартен? Неужели Логинов, отбывший дисквалификацию точно по правилам ВАДА навечно преступник? Когда это за допинг начали давать пожизненные сроки?

Дальмайер – худшая в немецкой команде

Лаура передала эстафету первой, но отвратительно провела этап. Четыре дополнительных патрона и бесконечные догонялки измотали немку, а ведь уже завтра – 10 февраля – ей бежать спринт. Этап, который должен был сложиться спокойно и порадовать немецкую сборную красивыми цифрами отрыва едва не обратился позором Лауры.

Не решены проблемы со стрельбой, два промаха на любом из рубежей лишат Дальмайер золота, а может быть, и медалей, ведь Коукалова и Макарайнен идут вровень (2-я и 3-я по скорости хода). Хинц, Шемпп и Пайффер – надежные BMW немецкой сборной, а Дальмайер – Lamborghini под крылом VW, неугомонная и расточительная, как бык посреди памплонской улицы.

Мощная Швеция

Удивительные шведы остановились в шаге от главной сенсации всего ЧМ в первый же день. Наглядный пример того, как средние биатлонисты выходят на пик и дают максимум. Ханна Оберг (34-я в общем зачете) передала эстафету десятой, Анна Магнуссон (25-я) уже шестой. Но стадион едва не сошел с ума, когда Йеспер Нелин, едва набирающий очки (71-й, 9 баллов), пролетел свой этап на дичайшей скорости (+12 от Йоханнеса Бё, 4-я скорость) и пусть с тремя промахами, но удержался в шестерке. Опытный Фредрик Линдстрём своего не отдал, опередив Михала Крчмара в створе. Шестое место и крайне уверенная гонка шведов.

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