AFP

Мартен Фуркад: «Я ушел с подиума из-за Антона Шипулина»

Фуркад: «Я ушел с подиума из-за Шипулина»
Eurosport

15 мин. назад

Француз считает, что заслуживает уважения, несмотря ни на что.

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«Антон Шипулин отказался пожать руку, когда мы должны были поздравить друг друга, и повернулся ко мне спиной. Из-за этого я и ушел с подиума.

Если кто-то меня не уважает – это его выбор», – сказал Мартен.

Во время пресс-конференции один из биатлонистов сборной Германии спросил Фуркада, не связано ли его поведение с каким-либо инцидентом во время гонки.

«Все из-за Логинова. Это не имеет отношения ни к чему, что произошло на трассе. Там спринт, выплеск агрессии, но ничего особенного. Я извиняюсь за то, что произошло во время вручения вам золотых медалей. Мне стыдно.

Я не плохой парень. Думаю, я заслуживаю уважения, когда борюсь и побеждаю честно», – сказал Фуркад, слова которого приводит TV2.

  • Во время микста Фуркад вошел в контакт с Александром Логиновым при передаче эстафеты, после чего россиянин упал.
  • На награждении Логинов и Шипулин не пожали руку Фуркаду, и тот покинул подиум при вручении медалей сборной России. Глава IBU Андрес Бессеберг заставил Мартена вернуться.

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