Александр Логинов: «Не обращаю внимания на провокации»

«На втором рубеже я не справился с темпом на трассе. Надо было гандикап уменьшать, из-за этого немножко сбилс. На соперников не смотрел – надо было самому работать.

Гонкой я доволен. После чемпионата Европы чувствую себя вполне хорошо. На провокации не обращаю внимания. Моя работа – бегать, показывать результат», – сказал Логинов официальному сайту СБР.

В интервью «СЭ» биатлонист прокомментировал инцидент с Фуркадом во время передачи эстафеты.

«Это все нужно смотреть на повторе – все было так резко, что я даже толком не понял. Упал и упал. Если Фуркад сделал это умышленно, пусть это останется на его совести».

В январе Логинов завоевал три золота и серебро на чемпионате Европы.

Фуркад неоднократно заявлял, что отбивший дисквалификацию из-за ЭПО Логинов не должен участвовать в гонках.

В начале февраля пресс-служба СБР поздравила Логинова с 25-летием в инстаграме. Под фотографией с поздравлениями Фуркад оставил комментарий: «И не забудьте, один из его главных трофеев – двухлетняя дисквалификация за употребление ЭПО».

9 февраля Федерация биатлона Франции принесла СБР и Логинову извинения за поведение Мартена.

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