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Бывшая жена Рафаэля Пуаре: «Мартен Фуркад устроил акцию протеста против русских»

Бывшая жена Пуаре: «Фуркад устроил акцию протеста против русских»
Eurosport

30 мин. назад

Женский взгляд со стороны.

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«Если я правильно поняла Фуркада, это была акция протеста против русских. Фуркад выступил за чистый спорт. Это не спортивное поведение со стороны Фуркада, а чистая демонстрация недовольства», – цитирует Лив-Грете Шельбрейд aftenposten.no.

  • Во время микста на ЧМ-2017 Фуркад вошел в контакт с Логиновым, после чего Александр упал.
  • Затем француз перекрыл коридор Антону Шипулину на финише и вырвал у сборной России серебро.
  • На церемонии награждения Шипулин и Логинов не пожали руку Мартену, и тот ушел с вручения России бронзовых медалей.
  • Лив-Грете Шельбрейд – восьмикратная чемпионка мира, победительница Кубка мира-2003/04.
  • Норвежка состояла в браке с французским биатлонистом Рафаэлем Пуаре. У пары остались трое дочерей.

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