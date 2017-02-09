Бывшая жена Рафаэля Пуаре: «Мартен Фуркад устроил акцию протеста против русских»

«Если я правильно поняла Фуркада, это была акция протеста против русских. Фуркад выступил за чистый спорт. Это не спортивное поведение со стороны Фуркада, а чистая демонстрация недовольства», – цитирует Лив-Грете Шельбрейд aftenposten.no.

Во время микста на ЧМ-2017 Фуркад вошел в контакт с Логиновым, после чего Александр упал.

Затем француз перекрыл коридор Антону Шипулину на финише и вырвал у сборной России серебро.

На церемонии награждения Шипулин и Логинов не пожали руку Мартену, и тот ушел с вручения России бронзовых медалей.

Лив-Грете Шельбрейд – восьмикратная чемпионка мира, победительница Кубка мира-2003/04.

Норвежка состояла в браке с французским биатлонистом Рафаэлем Пуаре. У пары остались трое дочерей.

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