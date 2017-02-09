Владимир Аликин: «Александр Логинов – щенок по сравнению с Мартеном Фуркадом, а так себя ведет»

«Такое поведение не красит наших спортсменов. Фуркад все делал грамотно и по правилам. Я лично не заметил толчка Логинова – возможно, я смотрел невнимательно. Столько грязи наши вылили на француза.

Особенно не понимаю Шипулина, про которого Фуркад ничего и не говорил, говорил только о Логинове. Чего обижаться? Руки не подают на пьедестале. Это очень некрасиво, и могут быть неприятные последствия.

Осадок остался очень неприятный, несмотря на третье место. Результат омрачен некрасивым поведением наших спортсменов и комментаторов. С этим наверняка будут разбираться. А потом мы удивляемся, почему у нас отбирают чемпионат мира. Мне, допустим, стыдно.

Будь я тренером, обязательно всех после этого посадил бы на длинную скамейку. Особенно Логинова! Его в первую очередь! Он щенок по сравнению с Фуркадом! Человеку шанс дали, а он так себя ведет – руки на пьедестале не подает. Стыдно за делегацию», – сказал Владимир Аликин «Чемпионату».

Во время передачи эстафеты Фуркад вошел в контакт с Логиновым, после чего Александр упал.

На церемонии награждения Шипулин и Логинов не пожали руку Мартену, и француз демонстративно ушел с вручения России медалей.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

Все новости биатлона, который уже круче футбола