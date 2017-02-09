Биатлон – это он. Никто не вправе осуждать Мартена Фуркада

– Немного бреда.

– Еще чуть-чуть.

– А вот и от меня ложечка.

Это ваш диалог. Остановитесь, ржавое ведро давно переполнено иррациональными помоями закостенелого конформизма. Успокойтесь и перестаньте думать категориями высотой с Эйфелеву башню. Кстати, вовремя я о ней вспомнил. Мартен Фуркад – непонятная решетчатая конструкция. Он, как и огромное творение в Париже, оставался без надобности, пока весь мир не признал ошеломляющую крутость штуковины. Мартен в начале февраля 2017 года – величайший действующий спортсмен Франции без всяких оговорок. Гризманн и Погба – молодцы, но не выигрывают титулов. Зидан тренирует, но не доминируюе, олимпийцы дерутся, в автогонках все схлынуло.

Обсуждая истерики Фуркада, оставляешь результаты за скобками. Это как устраивать суд без адвоката и присяжных. Но Мартен – это биатлон, ничто не изменит такого расклада. Привыкли слушать опытных экспертов, бывших чемпионов? Хм, почему бы не выслушать самого крутого из них, раз уж великий и ужасный Уле-Айнар превратился в скромного и молчаливого ветерана.

Мартен никогда не скрывал любви к России, летом новостные ленты крикливо выставляли напоказ его слова в поддержку легкоатлетов.

– Ура, Фуркад любит Россию.

– Великий чемпион дело говорит, нельзя так.

– Ах, мы обожаем Мартена.

Кстати, это тоже ваш диалог. Фуркад – не дурачок. Он прекрасно знает о бесконечных допинговых сканадалах сборной России, которые цепочкой проходят через ее историю. Он видит и нынешнее положение дел – когда появляются новые подозрения и положительные пробы, ничего не меняется. Его реакция проста и понятна, она свойственна любому из нас. Самосуд появился раньше суда, Мартен увлекся самосудом, это правда.

Француза он не красит, верно. А знаете, кого еще не красят эмоциональные всплески? Зинедина Зидана, который рубанул Марко Матерацци, Михаэля Шумахера с его таранами Хилла и Вильнева, Златана Ибрагимовича, прямо пославшего «Ювентус». Так они великие или нет? Грубые слова в адрес человека, сознательно принимавшего допинг, перевешивают 69 побед и люстру хрустальных глобусов?

Приятно боготворить Бьорндалена, который потерял клыки и одомашнился. Забыли срезку дистанции и потерянное золото Максима Чудова на ЧМ-2009? А сколько подобных эпизодов и разговоров не попало на экраны в годы начала карьеры Уле-Айнара? Величайшие бойцы не имеют права быть ангелами, они убийцы и это нормально.

Фуркад обвиняет Логинова в социальных сетях, что вполне закономерно, ведь там его жизнь. Понаблюдайте за лучшим инстаграмом биатлона, попробуйте найти там положительное, а не цепляться к каждому слову. Тогда и поймете, что он живет спортом, ловит кайф каждым движением и потому сильнее всех на трассе.

Позиция Фуркада ясна: нулевая терпимость к допингу, пускай перегибающая пределы здравого смысла, но ведь это так свойственно человеку. Не здравые решения, а их противоположность – вот чего нет у животных, но в избытке у людей.

Когда посреди закуренной кухни возьметесь обсуждать гадости Мартена, задевшего на передаче эстафеты нерасторопного Логинова, уход француза с подиума после провокации, посмотрите на себя. Не вы ли вчера прикрикнули на семью в порыве мгновенного гнева из-за пустяка. Не вам ли кажется, что надо срочно-срочно дисквалифицировать Симону Байлс, а лыжная сборная Норвегии – лекарство от астмы на лыжах? Да, Фуркад тоже вспыльчив, как любая яркая натура и этим он похож на нас, обывателей. Но это не делает его нашим подсудимым. По образу и подобию.

Другое биатлонное безумие в текстовом формате:

Одиночество в сети. Почему Мартену Фуркаду не стать Уле-Айнаром Бьорндаленом

Алогичность. Медаль России, истерика Мартена Фуркада и другие дикости микста ЧМ

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