AFP

Мартен Фуркад: «Я не специально сбил Александра Логинова и хотел пожать ему руку на награждении»

Фуркад: «Я не специально сбил Логинова и хотел пожать ему руку на награждении»
Eurosport

8 мин. назад

Француз считает себя невиновным и никому ничего не забудет.

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«Я был удивлен, когда двое русских не пожали мне руку. Антон сказал, что сделал это из-за инцидента на трассе, но я не толкал Логинова. Я бы ни за что не поставил команду в положение, когда весь состав могут дисквалифицировать.

Если Логинов упал из-за меня, я сожалею. У меня не было намерения сбивать его. Я делал все, чтобы гонка была честной. И я собирался пожать ему руку на подиуме, но он не захотел. Тут мне не о чем жалеть.

Пост в инстаграме? Я напомнил про его дисквалификацию, потому что мы не должны забывать такое. Согласно правилам, он может выступать, и я уважаю это право. Но разрешать кому-то вернуться – это не значит, что мы должны все забыть. Я никогда не забуду того, что он сделал.

Антон и Александр не разговаривали со мной на пресс-конференции. На протяжении всей карьеры я выражал огромное уважение Шипулину. Это не я отказался от рукопожатия», – подытожил Фуркад, слова которого NRK.

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