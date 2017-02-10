IBU призвал болельщиков воздержаться от оскорблений в своих социальных сетях

Инцидент с участием Фуркада, Логинова и Шипулина в стартовой гонке чемпионата мира в австрийском Хохфильцене вызвал возмущение у поклонников биатлона, которые выплеснули эмоции в социальные сети. IBU призвал фанатов вести себя скромнее и не использовать оскорбления и унизительные комментарии. «Мы призываем вас сохранять уважение при общении друг с другом и во всех комментариях на всех каналах IBU в социальных сетях.

Нет ничего плохого в том, чтобы обсуждать или выражать согласие или несогласие по разным вопросам, но мы не хотим и не можем позволить, чтобы оскорбления и унизительные комментарии были или стали нормой в общении в месте, известном нам как уважаемое сообщество любителей спорта», – написано на официальном сайте IBU.

Логинов упал из-за контакта с Фуркадом во время последней передачи эстафеты в миксте ЧМ.

Мартен закрыл коридор Шипулину на финише и вырвал серебро.

На церемонии награждения Шипулин и Логинов не пожали руку Фуркаду, а тот демонстративно ушел с подиума во время награждения сборной России.

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