Eurosport
Кентен Фийон-Майе: «Мы преподали русским урок на трассе. Это сведение счетов»
Еще одна волна негатива в адрес российской команды.
Француз, выигравший серебро в смешанной эстафете чемпионата мира, не удержался от комментариев. «В последнее время о русских очень много говорят. Обманщики должны быть отстранены в любом виде спорта. А когда мы преподаем им урок на трассе – это еще и сведение счетов», – заявил Кентен Le Huffington Post.
Кентен Фийон-Майе бежал на третьем этапе эстафеты вместе с Александром Логиновым.
- Логинов упал из-за контакта с Фуркадом во время последней передачи эстафеты в миксте ЧМ.
- Мартен закрыл коридор Шипулину на финише и вырвал серебро.
- На церемонии награждения Шипулин и Логинов не пожали руку Фуркаду, а тот демонстративно ушел с подиума во время награждения сборной России.
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