Кентен Фийон-Майе: «Мы преподали русским урок на трассе. Это сведение счетов»

Француз, выигравший серебро в смешанной эстафете чемпионата мира, не удержался от комментариев. «В последнее время о русских очень много говорят. Обманщики должны быть отстранены в любом виде спорта. А когда мы преподаем им урок на трассе – это еще и сведение счетов», – заявил Кентен Le Huffington Post.

Кентен Фийон-Майе бежал на третьем этапе эстафеты вместе с Александром Логиновым.

Логинов упал из-за контакта с Фуркадом во время последней передачи эстафеты в миксте ЧМ.

Мартен закрыл коридор Шипулину на финише и вырвал серебро.

На церемонии награждения Шипулин и Логинов не пожали руку Фуркаду, а тот демонстративно ушел с подиума во время награждения сборной России.

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Новости чемпионата мира, где Фуркад и Логинов могут и подраться